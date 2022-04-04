Частичный или полный локдаун в отдельных районах Шанхая сохранится до завершения работы по анализу данных, которые были получены в ходе проведенного в понедельник тестирования на ковид всего населения мегаполиса, где постоянно проживает свыше 24 млн человек. Об этом говорится в сообщении городской администрации, опубликованном в ее официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

Новый раунд массового тестирования был полностью завершен 4 апреля, после чего, указали в местном правительстве, в установленном порядке будет продолжена работа по тестированию, переброске персонала, а также анализу данных. Решение о снятии ограничений примут после того, как эта работа будет завершена, заявили власти. О том, сколько времени на это уйдет, в администрации города не уточнили.

В настоящее время практически во всех районах Шанхая с 28 марта действует полный или частичный режим локдауна. Жители вынуждены оставаться в своих домах и проходить тесты на коронавирус. Для некоторых жилых комплексов режим домашнего карантина продолжается уже с середины марта, когда в городе началась кампания массового тестирования на ковид. Ограничительные меры власти связывают с числом бессимптомных носителей коронавируса, которое последние несколько недель увеличивается по мере наращивания тестирования на ковид. За минувшие сутки в городе было выявлено свыше 8,5 тыс. бессимптомных инфицированных и 425 заболевших ковидом.

Согласно действующим в Китае правилам, при положительном тесте на ковид, независимо от состояния инфицированного, положена госпитализация или размещение в централизованном карантине. Даже в случае бессимптомного течения заболевания инфицированного не оставляют в домашнем карантине. Для того, чтобы справиться с потоком бессимптомников, ряд стадионов и крупных выставочных центров города были переоборудованы под объекты централизованного карантина.