В Сенате США возобновились слушания по импичменту Трампу

Сенат США возобновил слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, голосование ожидается уже в субботу.

Как передает РИА Новости, стороны процесса изложили ранее свои позиции, в субботу они выступят с заключительными речами.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.

Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.

| 2021-02-13T20:08:53+04:00 13 февраля 2021, 21:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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