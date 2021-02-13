В Сенате США возобновились слушания по импичменту Трампу

Сенат США возобновил слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, голосование ожидается уже в субботу.

Как передает РИА Новости, стороны процесса изложили ранее свои позиции, в субботу они выступят с заключительными речами.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.

Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.