В Сенате США возобновились слушания по импичменту Трампу

Сенат США возобновил слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, голосование ожидается уже в субботу.
Как передает РИА Новости, стороны процесса изложили ранее свои позиции, в субботу они выступят с заключительными речами.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Чтобы осудить Трампа, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.