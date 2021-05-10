В секторе Газа погибли 20 палестинцев

По меньшей менее 20 палестинцев, среди которых девять детей, погибли, 65 получили ранения в понедельник вечером в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил Минздрав прибрежного анклава, чье заявление приводит палестинское информационное агентство WAFA .

Согласно заявлению, израильский беспилотник выпустил ракеты по группе людей на востоке Бейт-Хануна. Налеты стали ответом еврейского государства на пуски ракет из сектора. По данным армии Израиля, было выпущено не менее 45 ракет.

В понедельник представители группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выступили с заявлением, в котором призвали израильские власти до 18:00 (19:00 по бакинскому) 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений.

Позднее группировка объявила о нанесении ударов по Израилю в ответ на действия израильских властей в Восточном Иерусалиме. Помимо этого, палестинская группировка «Исламский джихад» взяла на себя ответственность за удары по Сдероту в ответ «на агрессивные действия израильских силовиков в отношении палестинской молодежи в мечети Аль-Акса». (ТАСС)