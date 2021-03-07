В Самарканде открылось Генконсульство Турции

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу принял участие в церемонии открытия Генерального консульства Турции в Самарканде, сообщает Агентство Анадолу.

На церемонии присутствовали также вице-премьер Узбекистана — председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов, глава МИД Абдулазиз Камилов, посол Турции в Ташкенте Олган Бекар и генконсул Турции в Самарканде Салих Джанер.

Генеральное консульство в Самарканде станет новым символом вечного братства между Турцией и Узбекистаном, заявил на церемонии Чавушоглу.

Глава МИД напомнил, что о решении открыть Генконсульство Турции в Самарканде в прошлом году объявили президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиёев.

«Турция — первая страна, признавшая независимость Узбекистана и открывшая дипмиссию в этой стране», — подчеркнул турецкий министр.

«Безусловно, каждая дипмиссия в Узбекистане важна для Турции, но значимость миссии в Самарканде, колыбели нашей древней цивилизации, велика», — добавил глава внешнеполитического ведомства.