Жемчужина Востока, один из древнейших городов мира — Самарканд стал ближе для бакинцев. Отныне добраться сюда можно за 2 часа.

Как сообщает #, 4 октября состоялся первый рейс Баку-Самарканд, выполненный Национальным авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL).

Новый уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном и развития азербайджано-узбекских связей был с успехом продемонстрирован в рамках участия Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите ШОС в Самарканде.

На фоне активизации политических и экономических связей Азербайджан и Узбекистан продолжают активную работу по расширению географии полетов между странами.

Из приятных новостей — «Азербайджанские Авиалинии» увеличивают частоту рейсов, выполняемых по маршруту Баку-Ташкент-Баку, до 5 раз в неделю. В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям.

В рамках открытия нового рейса в Самарканд были приглашены журналисты и блогеры, в том числе и корреспондент #.

С целью ознакомления нового для азербайджанских туристов маршрута для гостей будет организована культурно-познавательная программа.

В аэропорту Самарканда пассажиров нового рейса встречали музыкой, а воздушное судно по прибытию традиционно «обмыли» водяным салютом.

«Мы давно хотели связать две жемчужины — жемчужину Каспия, город ветров Баку, и жемчужину Востока — город Самарканд в одно ожерелье, и совместными усилиями мы это сделали», — говорит в беседе с # генеральный директор Fly Khiva Group

Дильшод Ходжаев.

Начальная стоимость билетов Баку-Самарканд начинается от 180 долларов.

Останавливаться на этом страны не намерены.

Уже в будущем году планируется открытие новых авиасообщений, в частности, как сообщил Д.Ходжаев, речь идет о таких городах Узбекистана, как Ургендж, Наманган, Бухара, которые получат прямые рейсы в Баку и обратно.