На авиабазу Отопени под столицей Румынии Бухарестом прибыла группа самолетов НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, которые будут следить за действиями российской военной авиации, сообщил румынский телеканал PROTV News.

Самолеты будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе Юго-Восточной Европы и следить за военными действиями России.

Миссия рассчитана на несколько недель.

Самолеты переброшены в Румынию с авиабазы в Гайленкирхене (Германия), где размещено 14 самолетов AWACS, находящихся в подчинении натовского командования.

По имеющимся данным, в Румынию прибыло три самолета AWACS.