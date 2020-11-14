В РПЦ призвали возобновить трехсторонний диалог религиозных лидеров по Карабаху

Настало время возобновить диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху при посредничестве патриарха Кирилла. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.

«Я думаю, что сейчас настало время возвратиться к этому формату, потому что страны должны залечивать раны, и это как раз то время, когда голос религиозных лидеров должен быть слышен», — сказал митрополит Иларион.

По его словам, очень важно, чтобы голос религиозных лидеров был призывом к миру.

Он выразил надежду на то, что религиозные лидеры при посредничестве патриарха Московского и всея Руси смогут способствовать умиротворению ситуации и установлению прочного мира не только на земле Нагорного Карабаха, но и в Армении с Азербайджаном.