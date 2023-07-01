Гиды из Ростова-на-Дону планируют проводить экскурсии по памятным местам мятежа ЧВК «Вагнер». Туристам покажут ворота цирка, в которых застрял танк наемников, и здание штаба Южного военного округа.

Глава экскурсионного бюро «Ваш персональный гид» Алексей Павловский добавил экскурсию в «актуальную информацию», рассказал он изданию «Подъем». «Любой дополнительный факт, о котором люди наслышаны, привлекает больший интерес к объекту, о котором рассказываешь, поэтому грамотные экскурсоводы всегда добавляют актуальную информацию к историческим фактам», — объясняет он.

«Здание цирка интересно архитектурно, раньше на этом месте был театр, сам по себе цирк мы демонстрировали. Сейчас добавим информацию, что тот танк, который застрял, это вот здесь было. Что касается штаба ЮВО, там была табачная фабрика, потом самая респектабельная гостиница, и, конечно, это один из центральных объектов, когда мы рассказываем о периоде Гражданской войны», — рассказал глава экскурсионного бюро.

Павловский напомнил, что в годы Гражданской войны Ростов был столицей белого движения. Сейчас он на время стал «столицей» наемников «Вагнера», сказал он. «Опять же мы добавим, что ещё такая история произошла, и она сильно перекликается с тем, как в Гражданскую войну менялась власть туда-сюда», — отметил Павловский.

В ночь на 24 июня наемники «Вагнера» начали военный мятеж после того, как лидер организации Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном обстреле лагерей его бойцов. «Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения Министерства обороны, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в сторону», — говорил он.

Пока одни подразделения «Вагнера» пересекли границу в Воронежской области и организовали марш на Москву, другие захватили Ростов, где находился штаб Южного военного округа. Пригожин сообщал, что накануне мятежа Герасимов и Шойгу «сбежали» оттуда.

В Ростове наемники «Вагнера» захватили военные объекты и ключевые позиции в городе, которые удерживали до вечера. К концу дня Пригожин объявил о завершении «марша справедливости» и сказал, что наемники «Вагнера» отправятся обратно в полевые лагеря.

Как позже писала The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, Пригожин планировал захватить главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Из разведданных США стало известно, что о подготовке мятежа могли знать высокопоставленные коммандиры российской армии, в том числе генерал Сергей Суровикин. Источники The Moscow Times, близкие к аппарату Минобороны, сообщали, что Суровикин арестован. Официально эту информацию не подтверждали. О местонахождении генерала ничего неизвестно. (moscowtimes.ru)