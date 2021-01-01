В Россию возвращаются вытрезвители

В России с пятницы, 1 января, разрешено открывать региональные вытрезвители, которые будут действовать «на основе государственно-частного партнерства». Соответствующие изменения в ряд законодательных актов подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В подобных учреждениях помощь будут оказывать лицам «в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Как уточняет агентство «Интерфакс», помещать туда будут граждан в состоянии легкого и среднего опьянения, не нуждающихся в медицинской помощи. Правила работы таких учреждений должны быть утверждены при участии МВД, Минздрава и Министерства труда и социальной защиты РФ.

Кроме того, Путин другим документом разрешил полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Соответствующие поправки внесены в закон «О полиции».