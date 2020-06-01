В российской армии выявлено 1994 случая COVID-19

В системе Вооруженных сил России, по состоянию на 1 июня, зафиксировано 1 994 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны.

На данный момент коронавирус нового типа выявлен у 1 489 военных в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, указано в сообщении. Отмечается, что положительные результаты тестирования на COVID-19 также зафиксированы у 505 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек. (gazeta.ru)