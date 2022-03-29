Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту студии mult.ru, которая создала мультипликационный проект «Масяня», следует из публикации на сайте ведомства.

По информации реестра, доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Накануне Роскомнадзор обратился к владельцу сайта mult.ru с требованием удалить крайний эпизод мультсериала «Масяня». По данным ведомства, серия содержит «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России». (gazeta.ru)