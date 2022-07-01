В Санкт-Петербурге задержан вратарь российской хоккейной сборной Иван Федотов, сообщает газета «Спорт-Экспресс». Его обвиняют в уклонении от воинской службы. Он будет доставлен в военкомат.

25-летний Федотов весной в составе ЦСКА выиграл кубок Гагарина. В прошлом году он был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги. После этого им заинтересовалась Национальная хоккейная лига США. Федотов подписал контракт с клубом The Philadelphia Flyers и собирался выйти из состава ЦСКА и покинуть Россию, чтобы играть за НХЛ.

Как пишет петербургское издание «Фонтанка», ссылаясь на свои источники в полиции, 1 июля на Федотова была развернута настоящая охота: оперативники ждали его у нескольких петербургских квартир, где он мог появляться, у входа в спортивный комплекс, где он тренировался, и еще в нескольких местах. По данным «Фонтанки», инициатива о задержании Федотова принадлежала военной прокуратуре, обвинившей Федотова в возможном уклонении от армии. Поскольку ЦСКА является армейским клубом, его спортсмены формально считаются военнослужащими, и самовольное расторжение контракта может быть признано незаконным. (svoboda.org)