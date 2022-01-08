За минувшие сутки на территории России диагностировано 16 568 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных достигло 10 634 603, следует из данных оперштаба.

Новые случаи выявлены в 84 регионах. У 11,8% заболевших нет клинических проявлений болезни.

Выписались по выздоровлению 20 449 человек. Общее число вылечившихся за период пандемии в РФ возросло до 9 666 161.

За последние сутки от инфекции скончались 796 пациентов. Всего зафиксировано 315 400 летальных исходов.

Ранее в правительстве РФ cообщили, что уровень коллективного иммунитета в стране вырос до 62,6%.

Напомним, что Владимир Путин поручил Минздраву провести информационную кампанию для привлечения переболевших коронавирусной инфекцией пройти углубленную диспансеризацию (aif.ru).