За минувшие сутки на территории России диагностировано 16 568 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных достигло 10 634 603, следует из данных оперштаба.
Новые случаи выявлены в 84 регионах. У 11,8% заболевших нет клинических проявлений болезни.
Выписались по выздоровлению 20 449 человек. Общее число вылечившихся за период пандемии в РФ возросло до 9 666 161.
Ранее в правительстве РФ cообщили, что уровень коллективного иммунитета в стране вырос до 62,6%.
Напомним, что Владимир Путин поручил Минздраву провести информационную кампанию для привлечения переболевших коронавирусной инфекцией пройти углубленную диспансеризацию (aif.ru).