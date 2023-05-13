Вертолет загорелся и разбился в Брянской области РФ.

Как передает # со ссылкой на ТАСС,в экстренных службах сообщили, что вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя. Принадлежность вертолета устанавливается.

Выясняется информация о пострадавших.

Российские паблики соообщают, что рядом с первым — в Клинцевском районе, на окраине города упал второй вертолет в селе Сурецкий Муравей. На месте падения виден столб черного дыма. О пострадавших не сообщается.

Российские СМИ подтверждают, что оба вертолета были российскими. Вероятно, их сбила российская ПВО.