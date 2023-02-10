Сыгравшая Надю в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» польская актриса Барбара Брыльска вступилась за коллегу Лию Ахеджакову, чьи спектакли в «Современнике» отменили после высказываний против военной операции на Украине. Брыльска назвала российские власти «коммунистами» и «проклятыми Богом людьми». После этого в Госдуме предложили заменить ее в «Иронии» на другую актрису с помощью технологии «дипфейк».

Депутат Госдумы Ольга Занко призвала стереть актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» с помощью современных технологий и «вставить» на ее место другую артистку. Так парламентарий отреагировала на недавние заявления Брыльски о том, что Россией правят «коммунисты, проклятые Богом люди».

«Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников «проклятыми Богом людьми». Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», — написала она в Telegram.

Для примера Занко отредактировала видеофрагмент фильма с помощью технологии «дипфейк», заменив Брыльску на актрису Валентину Талызину, озвучивавшую эту роль.

«Заменила ее на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в «Иронии» и озвучивала от и до», — пояснила она.

Советская и российская актриса кино, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала идею Занко.

«Это просто невозможно. Это уничтожит фильм. Нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан. Кино вообще коллективное творчество. Там есть режиссер, сценарист, композитор, художник. Мало ли кто там из них что сказал, мы не можем из-за этого уничтожить художественное произведение», — заявила Драпеко. (gazeta.ru)