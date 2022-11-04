Историк Александр Снегуров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал призыв президента России Владимира Путина популяризировать среди детей образы отечественных богатырей вместо западных супергероев. По словам Снегурова, богатыри — это не только былинные персонажи в кольчугах, но также герои российской истории и представители различных профессий.

Ранее историки в рамках встречи с президентом РФ пожаловались Владимиру Путину на то, что современные дети предпочитают получать в подарок атрибутику с иностранными супергероями, а не российскими богатырями. Путин в ответ заявил, что внешняя атрибутика очень важна в плане культурного развития детей, но она не будет работать, если не ляжет на всю систему воспитания.

«Что касается внешней атрибутики, то она очень важна. Но она не будет работать, если не будет ложиться на всю систему воспитания. Начиная с детского сада. Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет. Это должно быть в мультиках, фильмах, детской литературе. … На это необходимо опираться. Чтобы подтолкнуть этот процесс, мы сегодня здесь и собрались», — заявил Путин.