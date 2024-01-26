После падения Берлинской стены Запад находился в расслабленном состоянии. Военные угрозы либо исчезли, либо отступили куда-то далеко от европейского континента. Конечно, террористы всех видов и мастей причиняли беспокойство, но не настолько, чтобы снова начинать вооружаться. И вообще, кто в здравом уме и твердой памяти развяжет большую войну в Европе, имеющей печальный опыт Второй мировой. Оказалось, что такие безумцы в Москве, Тегеране, Пхеньяне и, похоже, в Пекине не только не перевелись, а обитают в большом количестве.

Агрессия против Украины поставила на повестку дня вопрос безопасности стран, входящих в НАТО. Быстро устарели все теории и доктрины скоротечной технологической войны. Оказалось, что войны в начале XXI века могут чем-то напоминать, по крайней мере, Первую мировую. Тогда в Генеральных штабах стран Антанты и Тройственного союза также считали, что конфликт продлится максимум полгода и наличных запасов снарядов, орудий и даже военной формы на этот период хватит. Уже к началу 1915 года стало ясно, что война всерьез и надолго и главным полем боя становятся экономика и финансы.

Нынешним западным политикам и в какой-то мере генералам на понимание новой военно-политической и военно-стратегической реальности потребовалось почти два года войны в Украине. Хотя скорость осознания обратно пропорциональна расстоянию до границы с Россией. У стран Балтии, Польши, Финляндии и Швеции все произошло очень быстро, так как агрессор практически рядом.

Вечная болезнь, своего рода мюнхенский синдром боязни войны и эскалации. Россия огромная и у нее вторая армия в мире. Лучше с ней не связываться. В свое время именно мюнхенский синдром довел Францию до оккупации, а Великобритании стоил очень многого.

И вот, наверное, к счастью, в Европе произошло прозрение. Вдруг оказалось, что арсеналы практически всех армий недостаточно заполнены, а кое-где просто пусты. Хотели бы больше помочь Украине, да иногда просто нечем.

Военно-промышленный комплекс пребывает в заторможенном состоянии. Количество выпускаемого оружия не покрывает даже собственных потребностей.

Долгие годы в Европе полностью полагались в оборонных вопросах на США. А тут оказывается, что главный союзник ведет себя как-то двусмысленно. То ли будет участвовать в оборонных мероприятиях НАТО, то ли нет. За океаном достаточно громко слышен хор новоявленных изоляционистов, что Европа далеко и пусть свои проблемы решает самостоятельно.

Вероятный будущий президент США Дональд Трамп прямо высказывался в таком смысле. Конечно, от предвыборной риторики до реальной политики дистанция значительная, но все-таки как-то неуютно стало в коридорах НАТО в Брюсселе и Монсе, где находятся военные структуры Альянса.

И тогда зашевелились политики в главных столицах. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa заявил, что Евросоюз должен создать собственную объединенную армию. Он подчеркнул, что более тесное сотрудничество в области обороны между европейскими странами является приоритетом для возглавляемой им партии Forza Italia (Вперед, Италия!). Он пояснил, что в мире, где действуют такие крупные политические игроки, как США, Китай, Индия и Россия, и где обостряются политические кризисы на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, «граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только уже существующая структура, а именно Евросоюз».

Великобритания не только заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, но и существенно увеличила затраты на свою оборону. Об этом в своем большом выступлении в историческом Lancaster House сказал министр обороны Грант Шаппс.

«Сегодня впервые это правительство тратит более £50 млрд в год на оборону, больше, чем когда-либо прежде. И мы приняли важнейшее решение, заявив о своем стремлении достичь 2,5% ВВП, расходуемых на оборону. По мере стабилизации и роста экономики мы продолжим стремиться достичь этого как можно скорее. Сейчас настало время для всех союзных и демократических стран по всему миру сделать то же самое».

Как результат нового подхода станут масштабные учения Steadfast Defender 2024 (Стойкий защитник). Начинающиеся маневры продлятся до мая.

По данным агентства Reuters, в учениях будут задействованы около 90 тыс. военнослужащих из 31 страны Альянса и Швеции, которая вскоре присоединится к НАТО. Также будут задействованы более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев, свыше 80 самолетов, вертолетов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 БМП.

Последними учениями сопоставимого масштаба были Reforger (Перековщик) в 1988 году (125 тысяч участников), и Trident Juncture (Стык Трезубца)— в 2018 году (50 тысяч участников).

В издании «Новая газета. Европа» специалист по вопросам безопасности, бывший сотрудник спецслужб и полиции Израиля Сергей Мигдаль отметил, что «У США есть план Reforger по ускоренной переброске в Европу десятков тысяч солдат с техникой. Судя по всему, мы видим тренировки по оттачиванию этого плана. Много лет не было возможности воплотить его в жизнь».

Главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Крис Каволи рассказал, что учения станут репетицией выполнения НАТО разработанных региональных планов обороны. В них подробно описывается реакция военного блока на российское нападение. И хотя НАТО не упомянул Россию в своем заявлении, согласно главному стратегическому документу Альянса именно Россия представляет значительную и прямую угрозу безопасности членов блока.

По словам председателя Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра, масштаб учений демонстрирует новую готовность Альянса. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает войны с Россией в ближайшие пять-восемь лет. Москва эти планы отрицает. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявил, что у России для войны с НАТО нет «резона» и «интереса».

Однако, как напоминает военный обозреватель Русской службы ВВС Илья Абишев, «Россия вторглась в Украину, уже почти два года по соседству с европейскими странами идет настоящая, не холодная война. Призывы жахнуть по НАТО звучат вроде бы не от лица Кремля — он сам это отрицает, как отрицал и планы напасть на Украину».

В Европе начали разгонять свой военно-промышленный комплекс. Это относится практически ко всем членам НАТО. Особенно в этом преуспевают Франция, Германия, Швеция, Чехия и Польша. Свой вклад вносят и страны Балтии. В том числе и помощи Украине.

Задача стоит достаточно простая. С одной стороны, срочно начать восполнять военные запасы, изрядно уменьшившиеся из-за срочных поставок Украине. С другой — не только продолжить, а по возможности нарастить снабжение Украины столь необходимым ей оружием и боеприпасами.

Судя по известным планам все это начало внедряться. По крайней мере, практически все страны Альянса начали существенно увеличивать свои военные бюджеты. Дело не только в производстве уже имеющейся техники и боеприпасов, а в разработке новых. Понятно, что у европейских стран огромный промышленный потенциал и такое расширение производства вполне возможно в максимально короткие сроки.

Пока же европейские страны передают что можно из своих текущих арсеналов. В частности, Великобритания в прошлом году, а теперь Германия передали Украине морские вертолеты Sea King Mk 41. Как сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, «Sea King — это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого рода». Киеву передадут шесть таких вертолетов, а также комплект принадлежностей и запасных частей к ним. Отметим по случаю, что Германия переходит на более современные вертолеты NH 90 nth Sea Lion.

По определению Россия имеет количественное преимущество в живой силе и технике. Часто танки, БМП и артиллерия довольно отсталые и старые. Дальность выстрелов орудий существенно меньше, чем у западных образцов, но верная своей традиционной тактике российская армия берет количеством.

Противопоставить этому можно только решения на основе более современных технологий. Об этом писал в своей колонке в британском журнале Economist главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. И здесь у европейской военной промышленности огромное преимущество перед российской. Вопрос в том, насколько у европейцев хватит решимости противостоять агрессивным устремлениям России.

Подведем промежуточные итоги.

Первое. Политически через довольно длительное время в Европе осознали опасность, исходящую от Москвы.

Второе. Для обеспечения безопасности необходима концентрация усилий. От развертывания производства вооружений, разработки и принятия на вооружение новых образцов и подготовку стран и населения к длительному периоду противостояния агрессору. Будет ли это новым изданием холодной войны пока сказать трудно. Одно ясно, скоро Россия не успокоится.

Все это потребует новых подходов не только к планированию производства военной техники и боеприпасов, но также объединению усилий по их закупке и распределению. Очевидно, что экономические и финансовые возможности стран Альянса разные, а безопасность должна распространяться на всех.

Третье. При правильной организации взаимодействия военных и гражданских отраслей экономики от развертывания военного производства могут выиграть все отрасли. Примером могут служить США времен lend —lease. Тогда военное производство было профинансировано за счет гражданских отраслей. Последние в свою очередь увеличили производство в полтора раза.

Четвертое. Защита Европы неразрывно связана с максимально возможной помощью Украине. Не только военной, но также экономической и финансовой.

Отстоим Украину, разгромим Россию и мир вздохнет с облегчением.