В России завели уголовное дело на комика Максима Галкина, его обвиняют в распространении так называемых фейков об армии РФ.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, артист с самого начала полномасштабного вторжения осуждает войну в Украине и, столкнувшись с волной хейта, переехал в Израиль со своей супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми.

«Я не выступаю сейчас в России не потому, что я не хочу, и не потому, что зритель проголосовал против, сдав билет. А потому, что эти концерты стали запрещенными. Ну, я уехал в Израиль отдохнуть. Я давно собирался отдохнуть, заодно запланировал здесь концерт, где мне не запрещают выступать. Где меня всегда ждет публика. Сложно меня упрекнуть, наверное, в предательстве», — заявлял Галкин.

В своих соцсетях он рассказывает обо всех ужасах войны и осуждает преступный режим Кремля. А в Израиле он регулярно дает концерты, а вырученные деньги с продажи билетов артист перечисляет на помощь украинским беженцам. При этом он неоднократно признавался в любви к своей родине и добавлял, что Россия — это не власть. Однако такие признания не сменили народный гнев на милость — Максима Галкина обвинили в предательстве и даже в нетрадиционной ориентации.

А теперь на него написали заявление за так называемое распространение фейков об армии РФ — ему может грозить до 7 лет тюрьмы в России.

Как выяснилось позже, донос на Максима Галкина написал блогер Гаспар Авакян из Ростова. Пока артист никак не комментируют разговоры о своем возможном задержании, он отправился на гастроли с новой программой, где отдельно высмеивает подвиги российской власти и старания пропагандистов.

«Хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и в богатстве, а не в нищете и изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России», — заявлял шоумен. (unian.net)