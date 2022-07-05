Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) отказывается покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов в РФ на фоне остановки поддержки со стороны европейского концерна Airbus и американской корпорации Boeing. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиационном и страховых секторах.

По ее сведениям, к лету в РНПК перестали считать страховым случаем происшествия, ставшие следствием некачественного обслуживания или ремонта. Это связано с тем, что, согласно действовавшим ранее договорам с европейской стороной, ремонт должны были осуществлять производитель, разработчик или сертифицированная им организация, указывали в перестраховочной компании.

Однако после начала войны России в Украине Boeing и Airbus отказались оказывать техническую поддержку клиентам из РФ. (DW)