Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно будет только после того, как будет подготовлен, согласован и утвержден текст договора между двумя странами, сообщает ТАСС.

«[Договор] будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств», — сказал он.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что встреча Зеленского и Путина может состояться в течение ближайших недель — после окончания работы над мирным соглашением.

По словам Мединского, Москва и Киев на переговорах находятся «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины, стороны максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины.