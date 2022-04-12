Член комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что у ГД есть основания разработать закон, который заблокирует возвращение в Россию «предателям», среди которых он назвал журналиста Александра Невзорова, рэперов Моргенштерна и Face, а также экс-представителя президента РФ Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Хамзаева, «такие люди, как Невзоров, Иван Дремин (рэпер Face), Алишер Валеев (он же Моргенштерн), «сбежавший» из страны Чубайс, ряд некогда высокопоставленных сотрудников госкорпораций, журналистов и театралов, не заслуживают права иметь гражданства РФ».

«Считаю, что Государственная дума имеет все основания разработать законопроект, блокирующий возврат таких деятелей в Россию… Конституция Российской Федерации – для граждан России, а не для предателей своего Отечества. Они сами сделали свой выбор. Это назревшее решение», – рассказал Хамзаев.