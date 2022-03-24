Из серии мультсериала «Смешарики» убрали слова «войнушка» и «захватчики». Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу компании «Рики», которая владеет правами на бренд.

«»Смешарики» — детский проект, который всегда был и остается вне политики. Сценарий к серии был написан год назад, и тогда никто не мог предположить, что некоторые в нем слова потенциально могут быть остро восприняты. В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова «войнушка» и «захватчики». Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям. Ведь «Смешариков» смотрят, чтобы погрузиться в добрый мир любимых анимационных героев, для всего остального есть другие медиа», — объяснили в пресс-службе. Прямо о войне в Украине в сообщении пресс-службы не говорится.

Как отмечает Сибирь.Реалии, 22 марта пользовательница твиттера с ником «похухоль» написала, что слово «захватчики», сказанное Нюшей в выпуске «Смешариков» про бадминтон, вырезали, а «войнушку» в фразе Бараша заменили на «потасовку». К 24 марта твит удален, но его сохранил Medialeaks. Согласно скриншоту, пользовательница представляется супругой режиссера серии «Смешариков». (svoboda.org)