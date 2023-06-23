Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны России в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям его военизированного подразделения при помощи артиллерии и боевых вертолётов.

По словам бизнесмена, в рядах его ЧВК много жертв. Пригожин не уточнил, где именно произошли удары.

Вечером в пятницу на каналах Пригожина появилось аудиообращение «от совета командиров ЧВК «Вагнер»». В нём голос, похожий на голос Пригожина, заявляет, что ЧВК намерена остановть «зло, которое несёт военное руководство страны». Пригожин просит «никого не оказывать сопротивления» и обещает «уничтожать любые блокпосты, вставшие на нашем пути, и любую авиацию». Вернуть ЧВК «Вагнер» на украинский фронт он обещает после «восстановления справедливости».

Он уточнил, что в его распоряжении находятся 25 тысяч бойцов, и призвал присоединяться к ним всех желающих россиян, включая военнослужащих регулярной армии.

Целью объявленного похода Пригожин объявил привлечение к ответственности руководства Минобороны. При этом он заверил, что «президентская власть, правительство, МВД и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке».

Кроме того, Пригожин сообщил, что в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу якобы прибыл в Ростов-на Дону «специально чтобы уничтожить ЧВК «Вагнер»» и бежал оттуда, чтобы не давать ему объяснений.

Минобороны России заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о нанесении удара российскими военными по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал он.

Заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Там призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении НАК.

После заявления Пригожина в России по тревоге начали поднимать подразделения Росгвардии и ФСБ, пишут «Важные истории». «В администрации президента паника — там не исключают сценарий начала гражданской войны», — заявил источник издания, близкий к Кремлю. (svoboda.org, ТАСС)