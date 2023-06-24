Доступ к некоторым интернет-ресурсам в России ограничивается из-за угрозы распространения призывов к участию в военном мятеже, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — говорится в сообщении.

ак ведомство ответило на вопрос о блокировке во «ВКонтакте» группы ЧВК. При переходе по ссылке открывается сообщение «Сообщество было заблокировано по требованию Роскомнадзора, поскольку попало в Реестр запрещенных ресурсов» на основании решения Генпрокуратуры.

Группы региональных отделений ЧВК в соцсети открываются, не заблокирована и страница «Пресс-службы компании «Конкорд», которой владеет Пригожин. Сайт «Вагнера» не открывается из-за «внутренней ошибки».

Нет доступа и к некоторым ресурсам, которые, согласно расследованию РБК 2017 года, связаны с Пригожиным и «Конкордом», — например, «РИА ФАН», «Народные новости», «Экономика сегодня» и др.