Появилась информация о задержании заместителя директора Росгвардии России Романа Гаврилова.

Об этом, ссылаясь на независимые источники, журналист-расследователь Христо Грозев сообщил на своей странице в Twitter.

«Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренней армии РФ, которая понесла колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности Путина», — пишет Грозев.

По словам одного из его источников, Гаврилов был задержан за «утечку военной информации, повлекшую гибель людей», а два других говорят, что речь идет о «расточении горючего».

Журналист добавляет, что пока сложно предположить, во что выльется эта чистка среди вершин силовиков. Но понятно одно: эта операция провальная.

«Несомненно, что Путин осознает, в каком положении находится эта операция… Он меняет лошадей на переправе, а во время войны это недопустимо», — добавил Грозев. (unian.net)