Смартфоны Samsung — самый массовый бренд в России с отгрузками более 11 миллионов устройств в прошлом году — начинают исчезать из продажи в российских регионах на фоне коллапса поставок от официального производителя и проблем с параллельным импортом.

Купить южнокорейские смартфоны в крупных городах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга становится все сложнее, по мере того как запасы на складах истощаются, сообщает РБК.

Все запасы оборудования Samsung, ввезенные до начала марта, «истощились», рассказал РБК источник на телекоммуникационном рынке рассказал РБК. По его данным, наибольший дефицит наблюдается среди новых моделей Samsung «А-серии», так как они попадают в страну только по параллельному импорту. С этим согласен еще один собеседник РБК на телекоммуникационном рынке. «Старые модели уходят с рынка, новые, что доезжают, быстро распродаются на старте, поэтому возникают трудности с поддержкой запасов на должном уровне. Это мы наблюдали часто и в мирное время», — объяснил он.