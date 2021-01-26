В России хотят запретить отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и рассмотреть его во время весенней сессии. Такое поручение содержится в перечне, опубликованном Кремлем по итогам заседания Совета по культуре и искусству в понедельник, 25 января.

Новую законодательную норму предполагается внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Ответственным назначен спикер Государственной думы Вячеслав Володин, а сроком исполнения поручения указано 1 июля 2021 года. Законопроект поручено подготовить при участии организационного комитета «Победа», говорится далее. (DW)