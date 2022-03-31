Редакция РБК отправляет в двухнедельный отпуск всех сотрудников, за исключением отдела новостей. Об этом сообщают «Медуза»и «Агентство» со ссылкой на источники в редакции.

Собеседники изданий рассказали, что отпуск начнется в понедельник, 4 апреля. По словам одного из источников, сотрудникам сохранят зарплату на этот период. Сотрудники редакции отметили, что на РБК давят сверху, вероятно, в связи с новым законом о «фейках» в ходе так называемой «спецоперации» в Украине. Редакция получила уведомление от Роскомнадзора, ожидает второго. Два уведомления дадут властям право лишить СМИ лицензии.

Один из источников рассказал, что социальные заметки вызывают «острую реакцию» властей, предположительно – в администрации президента. Сотрудник полагает, что отпуск продлится дольше, чем две недели.

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил «Агентству», что предложил уйти в отпуск части сотрудников. Он отметил, что основной трафик сайта связан с событиями в Украине, поэтому журналистам, которые занимаются другими темами, предложили взять отпуск. Главный редактор РБК уточнил, что «никого в принудительные или вынужденные отпуска не отправлял». (svoboda.org)