В России экс-президенты отныне смогут быть пожизненными сенаторами

Президент России Владимир Путин подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, который в том числе предусматривает появление там пожизненных сенаторов и дает право прекратившим свои полномочия президентам входить в состав верхней палаты на основании заявления. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом порядок формирования Совфеда приводится в соответствие с конституцией. В состав Совета Федерации, помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Срок полномочий остальных представителей РФ составит шесть лет.

Назначение сенаторов является правом главы государства, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время. На пост представителей РФ — пожизненных сенаторов, согласно тексту, смогут претендовать граждане, «имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

Отдельно прописан порядок вступления в должность сенатора для экс-президентов. Руководитель государства, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением президентского срока или досрочно, приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в любой момент. Это же касается президента, полномочия которого были прекращены до принятия закона. (ТАСС)