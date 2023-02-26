Российская пропаганда привлекла «тяжелую артиллерию» для того, чтобы «нейтрализовать» новые санкции Европейского Союза против РФ. На этот раз санкции «призвал» и артист цирка Амаяк Акопян.

Как сообщает «КП», циркача позвали успокоить народ на фоне новых санкций. Тот попытался это сделать «заклинание» со странным смыслом

«Ахалай-махалай, санкции сжигай», — заявил иллюзионист.

В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие «эксперты» в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет «оазисом света», а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому «пришла Ванга». Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Кстати, афганский математик на росТВ появляется по меньшей мере во второй раз. Перед этим в эфире одного из федеральных каналов афганский «пророк», которого выдают за «посланника Ванги», якобы «напророчил» приближение падения Европейского Союза. (unian.net)