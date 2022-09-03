За сутки в России госпитализировали с коронавирусом 3 849 пациентов, что больше результата 2 сентября на 3,3%, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Всего за минувшие 24 часа на территории РФ выявлено 51 699 новых случаев COVID. Высокая заболеваемость отмечена в Москве (+6634 случая за сутки), Петербурге (+3013), Подмосковье (+2256) и в Ростовской области (+1800). Меньше всего инфицированных зарегистрировано в Ненецком АО — восемь человек.

Выздоровели почти 38,4 тыс. пациентов. Умерли от последствий заражения коронавирусом 92 человека (aif. ru)