Росавиация ночью сообщила о временном закрытии аэропортов в нескольких городах России. Не принимали и не выпускали самолеты пять из них: в Нижнекамске, Казани, Сочи, Самаре и Волгограде. Также ненадолго приостанавливали работу аэропорты в Калуге и Саратове.

Утром ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация.

Ограничения вводят ради обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации. Обычно аэропорты закрывают из-за угрозы налета дронов. Ночью режим беспилотной опасности объявляли в Краснодарском крае, где в результате удара начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, и Самарской области.