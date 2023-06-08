В РФ впервые «засветили» китайскую военную технику — броневики China Tiger. Их якобы получили «кадыровцы».

Как сообщает Defense Express, 6 июня лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с партией военной техники для «Ахмата». Аналитики зафиксировали на кадрах восемь китайских броневиков China Tiger.

Ранее в России не фиксировали китайской техники. Аналитики Oryx также подтвердили, что россияне получили машины China Tiger, произведенные компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles.

Пока не известно, как китайские машины попали в Россию. Это могло произойти через третьи страны или же прямые поставки. China Tiger имеют на вооружении ряд стран Африки и Центральной Азии, в том числе и Таджикистан.

China Tiger — бронированные автомобили, созданные на базе грузовиков для лучшей проходимости. Эта машина развивает скорость до 115 км/ч, имеет запас хода до 600 км и защиту от пуль и обломков. Она может транспортировать до девяти десантников в полной экипировке. (unian.net)