В результате строительства страдает животный мир: необходима оценка экологических рисков

Деятельность человека часто негативно влияет на окружающую среду и животный мир. Она лишает птиц, зверей, насекомых привычной среды обитания и ставит многие виды на грань вымирания.

Население планеты в целом, и нашей страны в частности, неуклонно растет, и в связи с этим расширяются масштабы строительства. Но думая о своих интересах, люди не должны забывать о тех, кто являются хозяевами этой планеты наравне с нами.

Отметим, что в Азербайджане меняются правила государственной экологической экспертизы объектов, которые могут повлиять на состояние животного мира, сообщает Trend. В связи с этим предлагаются изменения в закон «О животном мире». Для определения соответствия проектов строительства и реконструкции предприятий, сооружений и других объектов, которые могут воздействовать на животный мир, в соответствии с правилами, предусмотренными законом Азербайджана «Об оценке воздействия на окружающую среду», должен быть составлен соответствующий документ, который также должен пройти государственную экологическую экспертизу.

В случае, если проекты строительства и реконструкции не соответствуют экологическим требованиям по показателям воздействия на окружающую среду или в случае применения отличных от предусмотренных в изначальном проекте технологий и технологических методов, необходимо осуществление по ним повторной оценки воздействия на окружающую среду.

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев заявил #, что в нашей стране многие законы рамочные, то есть обращающиеся к другим законодательным документам, что не так уж хорошо. В них порой тяжело разобраться даже специалисту, не говоря уже о простых гражданах.

По его словам, экологическая экспертиза объектов важна.

«Раньше, в 90-2000-ые гг., она реально работала в нашей стране в основном, когда организациям нужны были гранты, кредиты со стороны международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития и др. Дело в том, что у этих международных институтов есть своя экологическая политика. Они требуют в частности документ об оценке воздействия на окружающую среду. Также для них важны общественные слушания, привлечение общественности к обсуждению данных вопросов. Если бы не было этих требований, то вполне возможно, что компании, скажем, в нефтедобывающей отрасли, не так трепетно относились бы к экологии. Так что это был в свое время один из действенных инструментов соблюдения экологического законодательства», – отметил он.

Строительство любого микрорайона, здания, как говорит эксперт, должно сопровождаться получением сначала документальной оценки того, как это действие отразится на окружающей среде. Так или иначе, строительство в большинстве случаев негативно влияет на биоразнообразие, но можно и нужно минимизировать, компенсировать природе нанесенный людьми ущерб. Но риски сначала надо оценить. Иначе и дальше все будет так, как происходит сейчас

«Рядом с моим домом много лет росло дерево, а года полтора назад его просто выкорчевали и увезли. Куда, зачем — все эти вопросы остались без ответа, – говорит Гараев. Деревья закатывают в асфальт в угоду строительству, и это не единичный случай. Речь в данном случае идет только о видимой части айсберга, а сколько еще скрыто от наших глаз. Так, представителей фауны видно не всегда — кто-то ведет ночной образ жизни, кто-то прячется от человека, кто-то обитает в грунте».

Например, жертвами строительства часто оказываются змеи. Некоторые из них гибнут под бульдозерами, другие, оставшись без привычной среды обитания, вынуждены соседствовать с человеком. А человек видит в них одного из своих заклятых врагов. Он их боится и убивает при любой возможности. В частности, люди нередко убивают гюрзу, а ведь эта змея занесена в Красную книгу АР. И никакого наказания за это никто не несет.

Пострадали в результате строительства многие виды, в частности птицы, которые гнездятся на зданиях.

«Животные и птицы, обитающие в городе, являются с одной стороны частью природы, с другой — они живут не только по своим правилам, но и по правилам мегаполиса. Когда для них создаются невыносимые условия, они чаще всего погибают. Так, – говорит зоозащитник, – на Девичьей башне гнездилась многотысячная популяция стрижей, а потом при реконструкции замазали все отверстия в здании, и стрижи исчезли. На соседнем здании по инициативе IDEA были построены для них гнезда, но они там не прижились».

По словам Гараева, необходимы механизмы смягчения вредного воздействия строительства на природу, и они должны работать. Он привел в качестве примера строительство терминала в поселке Сангачалы, когда в группе риска оказались некоторые виды животных, в том числе средиземноморская черепаха, занесенная в международную Красную книгу.

«Благодаря в том числе усилиям нашей организации черепахи с территории тогда были собраны. Водителям дали инструкции ездить аккуратно и при виде черепах, изымать их из земли. Те в это время находились в спячке, потому, к сожалению, было сложно их всех найти. Для них было построено специальное укрытие, где создали условия, максимально приближенные к природным для того, чтобы они успешно перезимовали. При этом было учтено, что где-то 30-35% черепах могли погибнуть, потому это число было воссоздано в искусственных условиях. Маленьких черепах вместе с остальными при согласовании с нами выпустили на другой территории Гобустана»,– рассказал зоозащитник.

По его словам, если план не соответствует экологическим требованиям, надо его пересматривать, менять. Допустим, если нельзя рыть котлован из-за экологических причин, можно использовать свайную конструкцию.

«В мире набирает обороты зеленое строительство, при котором здания максимально вписываются в окружающую среду, не причиняя ей никакого вреда. При этом делается ставка на экологическую составляющую, в частности используются альтернативные виды энергии. У нас, – констатировал Гараев,– такого, к сожалению, нет, и неизвестно когда будет».

Он также затронул тему экологических паспортов предприятий. По словам эксперта, они были обязательны на крупных предприятиях и во времена СССР. В них прописывались все допустимые нормы выбросов. Там было все — вплоть до освещения рабочего места и вентиляции, все, что касалось замкнутого производственного цикла.

Сейчас в стране, по сути, не осталось крупных предприятий. Ставка делается на мелкое и среднее производство. Но независимо от размера, по мнению Гараева, предприятие должно иметь экологический паспорт, если его работа оказывает или потенциально может оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Чтобы все это работало, нужна экологическая политика. Многие полагают, что работы Минэкологии достаточно, но это не так. Экологическая политика, как отмечает зоозащитник, должна быть частью Конституции, законов, планов развития и т.д. Она должна быть интегрирована в экономику страны, в противном случае, все, что будет делаться в области защиты экологии, не будет эффективным.