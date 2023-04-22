В результате провокации Армении во время разрыва мины на территории Шушинского района пострадали трое азербайджанских военнослужащих.

Как передает АПА, об этом сообщили в Министерстве обороны.

С целью нагнетания обстановки на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации, Армения совершила очередную провокацию на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района.

22 апреля около 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, который вез средства обеспечения на позиции, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально установленной армянами на проезжей части дороги.