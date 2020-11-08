В результате обстрела ВС Армении Агдамского района ранен мирный житель

Вооруженные силы Армении продолжают совершать преступления против мирного населения Азербайджана, грубо нарушая объявленное гуманитарное перемирие.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 8 ноября 2020 года подразделения вооруженных сил противника подвергли интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу с различных направлений территорию Агдамского района.

Сегодня около 16 часов в результате попадания снаряда на территорию села Учоглан Агдамского района получил ранение Ахмедли Магомед Ханлар оглу (1994 г.р.).

| 2020-11-08T17:56:00+04:00 8 ноября 2020, 17:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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