С 19:30 до 23.40 23 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Джермук Басаркечарского района перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису и Зейлик Кяльбаджарского района.

Как сообщает Министерство обороны, в результате получили ранения военнослужащие Азербайджанской Армии Эменуллаев Рашад Агаджан оглу, Рагимзаде Рухид Огтай оглу и Джавадов Раван Шамседдин оглу.

Раненым военнослужащим была оказана первичная медицинская помощь. Угрозы для их жизни нет.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

Вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно пытается нагнетать обстановку.