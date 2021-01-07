В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека View Larger Image Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США. Как передает ТАСС, об эом сообщил глава столичной полиции. Редакция| 2021-01-07T08:19:42+04:00 7 января 2021, 08:19| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Беспорядки у Капитолия: сторонники Трампа прорвались…Байден призвал Трампа потребовать завершить осаду…Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборахИльхам Алиев дал интервью российскому агентству… В рубрике Вторжение протестующих в Капитолий стало первым с 1814 года Gallery Вторжение протестующих в Капитолий стало первым с 1814 года 7 января 2021, 09:15 В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек Gallery В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек 7 января 2021, 08:34 Стоимость биткоина превысила $37 тыс. Gallery Стоимость биткоина превысила $37 тыс. 7 января 2021, 08:30 В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента Gallery В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента 7 января 2021, 08:05 Twitter заморозил аккаунт Трампа Gallery Twitter заморозил аккаунт Трампа 7 января 2021, 04:21