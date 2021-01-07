В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США.

Как передает ТАСС, об эом сообщил глава столичной полиции.

| 2021-01-07T08:19:42+04:00 7 января 2021, 08:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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