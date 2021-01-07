В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США. Как передает ТАСС, об эом сообщил глава столичной полиции.

| 7 января 2021, 08:19 | (No Ratings Yet)

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