В результате атаки на Гянджу ранены 10 школьников

В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами многоквартирных жилых домов в центральной части Гянджи в ночь на 11 октября погибли 10 человек, включая 5 женщин.

Об этом сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Было также отмечено, что 34 человека получили ранения, среди них 16 женщин и 6 малолетних детей, были повреждены более 10 многоквартирных зданий, более 100 объектов различного назначения, в том числе школьные здания.

Среди раненых 10 школьников. Омар Мехтиев является учащимся 2-го класса полной средней школы №32 города Гянджи, Селим Мустафазаде — ученик 11-го класса той же школы, Мурад Джавадов — 3-го, Динара Мурадова — 2-го, Рауф Мурадов — 4-го, Гусейн Алиев — 3-го, Севиндж Рагимова — 6-го класса. Айсу Алиева учится в 10-м классе полной средней школы №20 города Гянджи, Шафа и Шамиддин Шириновы — 6-м и 7-м классах полной средней школы №25.