В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
Об этом, как пишет РТ, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией. На человека распыляется дезинфицирующий раствор, он оказывается в мелкодисперсном водном тумане.
В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что попасть к Путину без тестов на коронавирус нельзя.
По его словам, российский лидер минимизировал очные контакты, они проходят с соблюдением социальной дистанции.