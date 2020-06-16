В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.

Об этом, как пишет РТ, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией. На человека распыляется дезинфицирующий раствор, он оказывается в мелкодисперсном водном тумане.

В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что попасть к Путину без тестов на коронавирус нельзя.

По его словам, российский лидер минимизировал очные контакты, они проходят с соблюдением социальной дистанции.