В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

«Можете себе представить (кандидата в вице-президенты США от Демократической партии – ред.) Камалу Харрис президентом США? Я хочу сказать, все мы знаем, что «сонный Джо», вероятно, не дотянет до 20 января (дата инаугурации – ред.). Так что есть хорошие шансы, что Камала Харрис будет вашим президентом», — заявил Форест.