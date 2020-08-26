В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.

«Можете себе представить (кандидата в вице-президенты США от Демократической партии – ред.) Камалу Харрис президентом США? Я хочу сказать, все мы знаем, что «сонный Джо», вероятно, не дотянет до 20 января (дата инаугурации – ред.). Так что есть хорошие шансы, что Камала Харрис будет вашим президентом», — заявил Форест.

Издание напоминает, что ранее старший советник штаба президента США Дональда Трампа Мерседес Шлапп также отметила хорошие шансы Харрис стать президентом.
| 2020-08-26T10:30:13+04:00 26 августа 2020, 14:22|12345 (Пока оценок нет)
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