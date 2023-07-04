Новая Москва, Московская и Калужская области утром во вторник подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщили ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Два из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве и упали недалеко от аэропорта Внуково.

Во Внукове сообщили об «ограничениях на прием и выпуск самолетов по техническим причинам». Самолёты, которые направлялись туда, перенаправили в другие московские аэропорты. В частности, речь идет о рейсах из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска. Еще один рейс, из Анкары, кружил вблизи Внуково чуть более часа, следует из данных сервиса Flightradar. В восемь утра по московскому времени ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково начали снимать.

Ещё один беспилотник, как утверждает РИА «Новости», был сбит в районе подмосковной Кубинки. Он упал на территории военного объекта. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Другие подробности не сообщаются.

Телеграм-каналы публикуют видео очевидцев, на которых видно облако дыма. По словам местных жителей, было как минимум два взрыва с разницей в несколько секунд, а причиной могла стать работа ПВО.

Телеграм-канал Shot сообщает, что один из сбитых под Москвой беспилотников — или его обломки — упал на хозяйственную постройку в деревне Кривошеино, которая также находится недалеко от аэропорта Внуково; постройка загорелась.

Ещё один дрон был сбит в Калужской области.