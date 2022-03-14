Во время выпуска новостей на российском «Первом канале» за спину ведущей забежала неизвестная женщина с плакатом «Нет войне». Видео опубликовано на YouTube-канале Sport_life_travel.
«Нет войне. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Вам здесь врут. Россияне против войны», – было написано на плакате.
Сама женщина во время эфира повторяла: «Остановите войну. Нет войне».
Спустя несколько секунд после появления в кадре активистки трансляцию со студии переключили на сюжет из больницы.
Российское госагентство ТАСС позже сообщило, что «Первый канал» проводит проверку в связи «с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира».
Как выяснилось позже, женщина с плакатом – это сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова, пишет «Медуза». Перед своей акцией она записала видеообращение, в котором выступила против войны с Украиной.
«То, что сейчас происходит на Украине – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек – Владимир Путин», –заявила она.
(gordonua.com)