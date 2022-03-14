Во время выпуска новостей на российском «Первом канале» за спину ведущей забежала неизвестная женщина с плакатом «Нет войне». Видео опубликовано на YouTube-канале Sport_life_travel.

«Нет войне. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Вам здесь врут. Россияне против войны», – было написано на плакате.

Сама женщина во время эфира повторяла: «Остановите войну. Нет войне».

Спустя несколько секунд после появления в кадре активистки трансляцию со студии переключили на сюжет из больницы.

Российское госагентство ТАСС позже сообщило, что «Первый канал» проводит проверку в связи «с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира».