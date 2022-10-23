На территории граничащей с Украиной Курской области выстроили две усиленные линии обороны. Как рассказал в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт, третья линия обороны будет готова к 5 ноября.

Местные власти строили сооружения вместе с министерством обороны и пограничным управлением по Курской области. «Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — сообщил глава региона.

Ранее Старовойт отчитался, что вместе с сотрудниками администрации завершил курсы тактической военной подготовки. «Сначала мы закончили теоретические занятия, а теперь попробовали свои силы на практике», — рассказал он. По словам чиновника, через эти курсы прошли уже 2000 человек. Также на базе учебно-методического центра комитета региональной безопасности жители области могут пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Оборонительные сооружения начали строить и в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал фотографии с противотанковыми заграждениями в виде бетонных пирамид в одном из районов. Где конкретно установлены сооружения, он не сообщил. (moscowtimes.ru)