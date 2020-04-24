В прифронтовой зоне состоялась церемония заступления на боевое дежурство

В одной из воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне, состоялась церемония заступления на боевое дежурство подразделений.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за суверенитет и территориальную целостность страны. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая со вступительной речью на церемонии, командир воинской части поздравил подразделения, заступающие на боевое дежурство, дал соответствующие рекомендации и указания.

Затем наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены почетные грамоты и ценные подарки. Заступающие на боевое дежурство военнослужащие пообещали нести образцовую службу и быть беспощадными к врагу.

В завершение мероприятия подразделения были торжественно отправлены на боевые позиции.