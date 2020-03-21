В правительстве России рассказали о будущем цен на нефть

В российском правительстве рассказали какими могут быть цены на нефть в будущем. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, стоимость барреля составит 35-40 долларов. Его слова приводит ТАСС.

«Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35-40 долларов», — сказал он и напомнил, что, по оценке Минэнерго, топливо может стоить выше 40 долларов. «Ну, будущее покажет, кто прав», — заключил вице-премьер.

Ранее в марте Белоусов говорил, что цена нефти, опустившаяся до 35 долларов за баррель, — это вход в новую устойчивую реальность. «В результате достаточно грамотных действий Центрального банка динамика курса находится в достаточно приемлемом тренде и на достаточно приемлемом уровне», — уточнил он.

| 2020-03-21T13:15:55+00:00 21 марта 2020, 15:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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