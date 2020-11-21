В повестку заседания Милли Меджлиса включены 6 вопросов

В повестку заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 24 ноября, включено шесть вопросов.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

Депутаты обсудят:

1. Законопроект «О внесении изменений в закон об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением орденов и медалей «В честь победы в Отечественной войне» (во втором чтении);

2. Законопроект об учреждении звания «Герой Отечественной войны” (во втором чтении);

3. Законопроект о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (в третьем чтении);

4. Законопроект «О внесении изменений в закон об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали по случаю 100-летия (1920-2020) Азербайджанского Государственного университета нефти и промышленности (во втором чтении);

5. Законопроект о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики «Об охране окружающей среды»; 6. Законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.