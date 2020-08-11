В постановление о приеме клиентов в заведениях общепита внесены изменения

Кабинет министров внес изменения в решение «О регулировании некоторых вопросов по приему клиентов в заведениях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)».

Как передает во вторник Trend, согласно поправке перед словами «прием пищи» добавляются слова «заведений общественного питания» и после слова «в залах» добавляются слова «в комнатах, а также на участках под открытым небом».

Также в «Нормах плотности на человека при приеме клиентов в заведениях общественного питания во время пандемии коронавируса» в графе «Залы приема пищи» после слова «залы» добавляются слова «в комнатах, а также на их участках под открытым небом».

Отметим, что прием посетителей в предприятиях общественного питания должен быть сокращен вдвое от обычного. В то же время расстояние между посетителями при приеме пищи за одним столом не должно быть менее одного метра, а между столами — не менее двух метров.