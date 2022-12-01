В посольстве США в Мадриде обнаружена взрывчатка, пишет испанская газета La Sexta.

По данным издания, здание посольства оцеплено, ведется проверка.

Ранее службы безопасности Испании обнаружили еще два пакета со взрывчаткой.

Одна из посылок предназначалась председателю правительства Испании Педро Санчесу и была отправлена еще 24 ноября, но власти страны рассказали об этом только сегодня.

По информации Министерства внутренних дел, конверт, адресованный Санчесу, отправлен обычной почтой из Испании.

Четвертая подобная посылка поступила в минобороны страны. В настоящее время следователи изучают подозрительный пакет и пытаются выяснить, связан ли он с другими.

Накануне сообщалось, что сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал в результате взрыва. Испанская полиция сообщила, что украинский гражданин был госпитализирован с легким ранением в правую руку. Самодельная бомба находилась в конверте с письмом, адресованном послу Сергею Погорельцеву. (Газета.Ру)