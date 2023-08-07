Посольство Грузии в Азербайджане приспустило флаги в знак траура по погибшим в результате оползня в Шови.

Об этом # заявили в посольстве Грузии.

7 августа в Грузии объявлен траур по погибшим в результате оползня, который сошел в районе курорта Шови высокогорного края Рача.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови». По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли. Общая площадь места бедствия составила 26 га.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате стихийного бедствия в этой стране.